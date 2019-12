Per consentire l’arrivo in paese sarà disponibile un servizio navetta a partire dalle ore 15:30.

Domenica 29 dicembre alle ore 16, presso la Parrocchiale di Santo Stefano a Rocchetta Nervina , “Concerto per le Feste” per organo e voce, flauto dolce e flauto traverso.

