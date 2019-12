Da anni Ineja ha avviato un connubio che si potrebbe definire storico con i vigili del fuoco, dando vita a iniziative importanti a favore della città e non solo. Tra questi rientra anche la partecipazione al concerto, durante il quale i volontari del Comitato hanno distribuito la tradizionale cioccolata calda e il panettone, come ogni Natale.

