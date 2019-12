Continuano gli eventi natalizi a Dolceacqua. Si ricorda l’appuntamento di stasera alle ore 17 nella Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio Abate in Piazza Mauro con il concerto della Banda Musicale Cittadina.

A seguire i Dusäigöti augureranno “Buone Feste” a partire dalle ore 21 lungo il percorso itinerante dei falò, accompagnati dalla musica dei Soundpressure. Partenza dalla piazzetta della “Fravega” (Via Dante Alighieri). Venerdì 27 alle ore 18:30 il coro di Borghetto San Nicolò “Voci e Note” si esibirà in Piazza Garibaldi intorno al fuoco.