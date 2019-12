Nelle feste il borgo di Cosio d’Arroscia sarà illuminato, come da annuale tradizione, dal grande albero innalzato in piazza grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione Pro Loco. La sera del 31 dicembre si potrà partecipare alla cena “Porta e condividi”, da prenotare e concordare entro il 26 dicembre.

