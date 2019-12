Fine settimana senza partite per le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy. Sabato scorso la Juniores non è scesa in campo per mancato arrivo allo Zaccari a Camporosso del Genoa Calcio, domenica invece è stata rinviata la partita tra la squadra Eccellenza femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia e il Football Genoa Calcio, che si sarebbe dovuta giocare a Genova. Le biancorosse, allenate da mister Ivan Busacca, non hanno così potuto giocare.

Correlati