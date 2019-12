Con le feste è tempo di bilanci anche per l’Ufficio Stampa della Regione Liguria, che fra i suoi compiti gestisce i canali social istituzionali.

Il 2019 è stato l’anno dello sbarco su Instagram: la Liguria è fra le poche regioni italiane che utilizza anche questo media per comunicare al cittadino, solo sette regioni, al netto naturalmente di quelli che sono i profili turistici – dove la Liguria è presente da tempo. Nei primi sei mesi di attività il canale Instagram @RegioneLiguria ha già raggiunto i 4000 follower partendo da zero.

Per un Instagram che guadagna hype c’è un Twitter che, nonostante sia sempre molto amato da star e personalità mondiali, vive un momento di appannamento. Non per @RegLiguria, che raggiunge i 7.492 follower con una crescita del 23%: massiccia la presenza su questo social, con 1.406 “cinguettii” che hanno superato le tre milioni di visualizzazioni e i 20mila fra like e retweet, segno che questo canale è ancora molto efficace per comunicare al cittadino.

Ma il record lo segna ancora una volta Facebook, il social per eccellenza, dove la pagina di Regione Liguria raggiunge i 37mila fan, con una crescita del 47% rispetto allo scorso anno. Impressionanti i numeri, con oltre 9 milioni di persone raggiunte (reach) e 125mila reazioni fra like, condivisioni e commenti.