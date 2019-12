La recente mareggiata ha provocato serie danni alla diga foranea di Porto Vecchio a Sanremo. Il molo è squarciato in almeno due punti dove le onde hanno fatto breccia negli scogli, alcuni dei quali sono stati tagliati in due. I danni sono concentrati nella parte di diga, mai consolidata con il calcestruzzo. Le correnti ed il vento hanno portato all’interno del porto tonnellate di detriti, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

