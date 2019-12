Per garantire la fornitura d’acqua nella zona collinare di Sanremo e in alcune zone sopra Taggia sono stati riattivati gli impianti di pompaggio usati dopo l’alluvione del 2000. L’acquedotto di Argallo-Vignai-Tenarda è collassato: la condotta è stata divelta e trascinata via in due punti della Valle Oxentina. C’è forte preoccupazione sia per l’immediato, sia per l’estate, se non ci saranno risorse e tempi per i costosi interventi di ripristino, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati