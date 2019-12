Regalo di Natale in casa Sanremese, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Al rientro dalle festività il tecnico della prima squadra Nicola Ascoli non solo ritroverà ben saldi sotto l’albero, nonostante le offerte ricevute, i pezzi più pregiati della rosa, ma potrà scartare anche un nuovo regalo messogli a disposizione dalla Società. Da ieri sera infatti è ufficiale il trasferimento in biancoazzurro dell’attaccante classe 1993 Andrea De Julis.

Nato a Roma il 25 luglio del 1993, 1.83 di altezza per 75 kg, nella prima parte della stagione De Julis ha militato nelle fila del Trastevere (attualmente 5° nel girone G), segnando 6 gol in 14 partite, mentre nello scorso campionato ha giocato nell’Ostiamare totalizzando uno score di 13 segnature.

Prima punta molto duttile e poliedrica, è in grado di giocare sia come pivot di riferimento che insieme ad altri compagni di reparto, e fa dell’intensità di gioco la propria arma principale. Caratteristica, questa, che lo porta a spaziare spesso su tutto il fronte offensivo, ma senza privarlo della giusta cattiveria sotto porta, tanto da vantare, fra D e C, una media realizzativa globale di 53 gol in 146 partite.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, in carriera ha indossato maglie prestigiose come quelle, Ascoli a parte, di Vis Pesaro, Nocerina e L’Aquila. Una nuova importante freccia, dunque, per la Sanremese che potrà da oggi contare su un attaccante prolifico, abituato alle battaglie e che, per caratteristiche tecniche, ben si potrà affiancare tatticamente alle altre punte presenti in rosa.

Andrea De Julis arriverà a Sanremo il 27 dicembre e si metterà subito a disposizione dell’allenatore per la ripresa degli allenamenti. Nei prossimi giorni verrà comunicata la data della sua presentazione ufficiale alla stampa, alla città e al popolo biancoazzurro.