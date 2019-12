In attesa di realizzare ulteriori iniziative per il sociale, i Carabinieri ricordano con piacere i sorrisi dei bambini del reparto di pediatria dell‘ospedale di Imperia, allorquando lo scorso sabato hanno ricevuto un’inaspettata sorpresa, la visita dei loro amati “supereroi”, Batman e Spiderman, scortati dai Carabinieri. È stato bello vedere i bimbi gioire, tanto per la presenza dei loro “miti”, quanto per i doni ricevuti, e con loro i carabinieri per essere riusciti a donargli dei momenti di felicità in questi giorni prossimi al Natale. Nell’occasione, i superoi sono stati omaggiati del calendario 2020 dell’Arma dei Carabinieri, da sempre vicina alla collettività ed ai nostri cari bambini.