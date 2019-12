Ieri sera, in un noto ristorante di Rocchetta Nervina, si è svolta la cena degli auguri di Natale degli amministratori comunali di Dolceacqua; quest’anno si è deciso di farla nel centro paese del Comune limitrofo di Rocchetta Nervina, recentemente rimasto isolato dalla nota frana sulla strada Provinciale di cui molto si è parlato nei giorni scorsi.

Alla cena sono stati invitati i Sindaci ed Amministratori del territorio, per dare un doppio messaggio: innanzitutto, dimostrare vicinanza all’Amministrazione Comunale di Rocchetta per il difficile periodo che sta vivendo, ma soprattutto testimoniare che, se anche il paese non è direttamente raggiungibile in auto, è comunque possibile usufruire delle attività commerciali presenti.

Quest’ultimo è un forte segnale che gli amministratori vogliono dare, invitando le persone ad utilizzare le attività commerciali di questo paesino, che oggi più che mai ha bisogno di riprendersi non solo economicamente ma di poter riprendere una vita normale, superando solo il piccolo disagio di un percorso pedonale di 100 metri (dall’altro lato c’è poi un servizio navetta che raggiunge il centro cittadino).

Alla serata, oltre al Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola con tutta la sua Amministrazione ed il Sindaco di Rocchetta Marco Rondelli ed al Parroco di entrambe le Parrochie Padre Giovanni, erano presenti Alberto Biancheri , Sindaco di Sanremo, Gaetano Scullino , Sindaco di Ventimiglia, Augusto Peitavino, Sindaco di Isolabona, Enrico Ilariuzzi , Sindaco di Seborga, Francesco Guglielmi , Sindaco di Perinaldo, Morabito Maurizio , Vice Sindaco di Camporosso ed infine Jacques Pastor,Assessore del Comune del Principato di Monaco, data la ormai nota e consolidata amicizia con Dolceacqua.

