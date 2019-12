La Forestale di Imperia grazie ad una telecamera mobile, acquistata con fondi del Ministero, sta scoprendo decine di smaltitori abusivi di rifiuti. Persone che si liberano di scarti ingombranti nella presunzione di non essere visti. La spy-cam è stata collocata nei punti più sensibili, aree verdi confinanti con il centro abitato, soprattutto alle periferie di Imperia e Sanremo. Sono stati sorpresi una ventina di inquinatori, le multe vanno dai 600 ai 2400 euro, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta