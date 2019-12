Dopo la gara di ieri con il Seravezza, il campionato si ferma per la classica sosta in occasione delle vacanze natalizie. I biancoazzurri avranno alcuni giorni di riposo per trascorrere le feste in famiglia con i propri cari e per ricaricare le pile. Taddei e compagni dovranno rientrare in sede venerdì 27 dicembre per poi riprendere il giorno dopo gli allenamenti. Questo è il programma completo previsto dallo staff tecnico in vista della prima di ritorno (5 gennaio, Sanremese – Caronnese al Comunale):

sabato 28 dicembre 2019: allenamento pomeridiano;

domenica 29 dicembre 2019: doppia seduta;

lunedì 30 dicembre 2019: doppia seduta;

martedì 31 dicembre 2019: allenamento mattutino;

mercoledì 1° gennaio 2020: allenamento pomeridiano;

giovedì 2 gennaio 2020: allenamento pomeridiano;

venerdì 3 gennaio 2020: allenamento pomeridiano;

sabato 4 gennaio 2020: allenamento di rifinitura al mattino;

domenica 5 gennaio 2020: Sanremese – Caronnese (Comunale, ore 15.00).