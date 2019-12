I Carabinieri di Imperia, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito un servizio coordinato ad alto impatto che ha interessato il capoluogo di provincia e le aree limitrofe. Il comando compagnia ha spiegato un dispositivo consistente costituito da pattuglie di “Motociclette” e “Gazzelle” dell’arma oltre che unità del nucleo cinofili di Villanova di Albenga (Savona). Per “Dymo” pastore tedesco, mitico cane antidroga dei Carabinieri della Liguria è stato un giorno particolare; sabato, infatti, era il suo quinto compleanno. Dall’alto un elicottero del 15° nucleo ha assicurato la necessaria cornice di sicurezza allo scopo di garantire una azione di monitoraggio e di contrasto alla criminalità diffusa più efficace. Carabinieri in abiti civili e militari della delle stazioni di Imperia, Borgomaro, Diano Marina, Dolcedo e Nava hanno presidiato le principali arterie stradali effettuando oltre che mirati e discreti posti di controllo specifici servizi antidroga in alcune piazze e località note quali luoghi di spaccio. Uno sforzo corale, iniziato sabato pomeriggio e protrattosi fino alle prime ore della domenica, che ha portato all’identificazione di persone 92 della quali 9 stranieri, al controllo di 47 veicoli, in cui 6 conducenti sono stati destinatari di contravvenzioni per violazione alle norme comportamentali del codice della strada. #possiamoaiutarvi un noto soggetto conosciuto alle forze dell’ordine e’ stato arrestato in esecuzione di un provvedimento di detenzione domiciliare dovendo scontare una condanna definitiva per ricettazione e tentata estorsione. Dopo le formalità di rito è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso l’abitazione. Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio i militari hanno anche proceduto all’ispezione di 9 esercizi pubblici senza rilevare infrazioni e verificato che 7 persone – sottoposte a misure alternative alla detenzione, misure di sicurezza e prevenzione – rispettassero le prescrizioni loro imposte dall’autorità giudiziaria.

