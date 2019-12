Nel porto di Imperia è stato sequestrato uno yacht di 4 metri, battente bandiera delle Cayman, per insolvenza fraudolenta, perché non sarebbe stato pagato un pieno di carburante di 50 mila euro. Rivamare, società che gestisce l’erogazione di carburante per imbarcazioni, si è rivolta alla Procura. Il comandante dello yacht sostiene che i problemi siano opera di hacker, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

