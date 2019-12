Sei anni fa il sub Gianni Previato morì annegato in seguito ad un incidente in porto ad Imperia. Il suo gommone andò a sbattere contro la parete di un molo e Previato cadde in acqua. In tribunale ad Imperia nel processo per omicidio colposo sono imputati Massimiliano Tortorella, datore di lavoro di Previato e Marco Cuppari, della società per cui lavorava il sub, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

