Nella settimana appena trascorsa si svolte due gare al golf degli Ulivi di Sanremo. Giovedì 19 Dicembre si è giocato il Circuito HD, una 18 buche stableford tre categorie e Sabato 21 Dicembre e Domenica 22 Dicembre si è giocato il Garofano d’Oro & d’Argento, una 36 buche medal per la prima categoria e una 36 buche stableford per la seconda categoria.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta