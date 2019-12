Fabio Fognini e Flavia Pennetta di nuovo genitori. Stamani alle 10.11 è nata Farah (pesa 3 chili e 160 grammi), secondogenita della coppia d’oro del tennis italiano: “Benvenuta piccola Mimmi” ha scritto Fognini pubblicato una foto mentre tiene in braccio la piccola che, da tradizione, ha un nome che inizia con la lettera F. Il primo figlio della coppia, Federico, è nato nel 2017.

