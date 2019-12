L’Ospedaletti chiude il 2019 con un passivo piuttosto pesante al cospetto di un Campomorone ormai lanciato nelle parti alte della classifica.

Parte male la gara per gli orange. Nel giro di tre minuti il Campomorone confeziona il doppio vantaggio con le reti di Curabba al 5’ e di Gattulli su calcio d’angolo all’8’.

L’Ospedaletti prova a riprendersi con il tentativo di Schillaci che, però, finisce sul fondo. Ma alla mezz’ora il Campomorone cala il tris con la rete firmata da Gandolfo.

La terza rete dei padroni di casa non scoraggia gli orange che, tre minuti più tardi, accorciano le distanze con Mamone abile ad insaccare dopo l’azione di Schillaci.

A due minuti dall’intervallo il Campomorone allunga di nuovo le distanze e sigla il 4-1 con il calcio di rigore realizzato ancora da Gandolfo.

Nella ripresa l’Ospedaletti non riesce ad andare a segno e il Campomorone dilaga al 53’ con Gandolfo che segna e firma la sua personale tripletta. Sul finale di gara i padroni di casa hanno anche l’occasione di segnare la sesta rete, ma falliscono il secondo penalty concesso dal direttore di gara.

Il 2019 dell’Ospedaletti si chiude quindi con una pesante battuta d’arresto, ma ciò non toglie che l’annata sarà sempre ricordata come quella che ha portato la formazione orange a calcare i campi di Eccellenza, nell’Olimpo del calcio regionale.

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Frenna, 2 Negro An. (13 Facente), 3 Mamone, 4 Negro Al., 5 Ambesi, 6 Schillaci (18 Espinal), 7 Alasia (16 Foti), 8 Cambiaso, 9 Burdisso, 10 Galiera (19 Cassini), 11 Latella

A disposizione: 12 Ventrice, 14 Fici, 15 Allegro, 17 Sturaro

Allenatore: Andrea Caverzan

Campomorone Sant’Olcese: 1 Caciani, 2 Gattulli, 3 Musso, 4 Fassone, 5 Damonte, 6 Manca, 7 Galluccio, 8 Cappellano, 9 Gandolfo, 10 Curabba, 11 Gualtieri

A disposizione: 12 Traverso, 13 Torrisi, 14 Cosentino, 15 Bortolai, 16 Temperini, 17 Orlando, 18 Massa, 19 Guidotti, 20 Bruzzone

Allenatore: Marco Pirovano

Arbitro: Sig. Samuele Gargiuli (La Spezia)

Assistenti: 1° Sig. Mauro Vigne (Chiavari); 2° Sig. Lorenzo Massa (Chiavari)

Marcatori: 5’ Curabba, 8’ Gattulli, 31’, 43’ e 53’ Gandolfo, 34’ Mamone