U na settantina di volontari per la prima pulizia delle spiagge di Ventimiglia. Organizzata dal consigliere comunale Giuseppe Palmero, grazie all’aiuto di Federico Aime e Ventimiglia Viva, l’associazione Albintimilium, Davide Longordo e il circolo della castagnola che ha organizzato il rinfresco, oltre a tanti altri, questa mattina è stata svolta la pulizia delle spiagge di Ventimiglia dopo le disastrose conseguenze create dalle mareggiate dei giorni scorsi. La raccolta è proseguita differenziando i rifiuti in sacchi di colori diversi che sono stati trasportati, quelli più pesanti, dall’ape car messa a disposizione da Massimo Balbo. Il Sindaco Scullino ha ringraziato tutti i generosi volontari, a cui sono stati forniti i guanti da parte dell’amministrazione comunale. “È stato bello vedere così tante persone unite dal solo desiderio di aiutare la città, senza distinzione politiche e senza alcune pretese. Purtroppo la situazione di partenza era disastrosa, la legna e il fango rimasti non permettono di apprezzare ancora le nostre spiagge e di questo ci scusiamo con i nostri turisti, il maltempo non è stato clemente con noi e con tutta la Liguria. Grazie a tutti i volontari abbiamo raccolto centinaia di sacchi, tutti differenziati. La salvaguardia dell’ambiente deve diventare uno dei nostri principali obiettivi, la nostra amministrazione ha già fatto questa scelta. Alla pulizia hanno infatti partecipato anche molti amministratori di maggioranza. Ripeteremo l’iniziativa!”

Correlati