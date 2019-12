La Sanremese viene bloccata sull’1-1 al “Comunale” dai lucchesi del Seravezza. Matuziani in vantaggio al 32′ del primo tempo con la dodicesima rete stagionale di Scalzi ed ospiti che hanno pareggiato i conti con Bortoletti al 22′ della ripresa. Per effetto dei risultati dell’ultima giornata di andata il Prato si è laureato campione d’inverno con 32 punti, davanti a Sanremese e Lucchese a 31.

