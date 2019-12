Sanremese in vantaggio per 1-0 al termine della prima frazione del match casalingo con il Seravezza. Decide per ora una rete realizzata da Scalzi al 32′ con un preciso diagonale. Per il trequartista matuziano è già la dodicesima rete stagionale. Per effetto di questo risultato parziale la Sanremese è prima in classifica con 33 punti, seguita dal Prato a 30 e dalla Lucchese a 29.

