A Taggia continua l’isolamento di 16 persone in Regione Oxentina per il crollo di una strada. A Badalucco 6 famiglie sono isolate in località Poggio per una frana in movimento sulle abitazioni e tre persone in località Cegno. Due gli sfollati a Sanremo in via Ernesto Marsaglia per un edificio dichiarato inagibile.

