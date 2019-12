A rappresentare la Riviera di ponente per la città di Ventimiglia saranno i vogatori del Sestiere Auriveu: Pochì Fabio, Mercenaro loris e Fabio, Lercari James, Morsia Mauro, Ambesi Fausto e Lorenzi Claudio, più due vogatori di Genova. I vogatori sono stati selezionati da Renato Alberti della Canottieri Sanremo. Questo il programma dell’evento, che si articolerà in tre esibizioni con partenza da ponte Colombo ed arrivo davanti all’Acquario: s’inizia alle 10.45 con la vogata master a 3 equipaggi, si prosegue alle 11.15 con la vogata femminile a 3 equipaggi e si conclude alle 12.15 con la vogata maschile a 3 equipaggi.

Domenica 22 dicembre al Porto antico di Genova si svolgerà la seconda edizione del Palio Remiero di Genova. La vogata coinvolge gli atleti liguri che dovranno affrontare in mare con 3 galeoni con imbarcazioni storiche, gareggiando nella regata delle antiche Repubbliche Marinare Italiane.