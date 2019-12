Un uomo è morto nella notte a San Biagio della Cima in Val Verbone mentre tentava di spegnere l’incendio scoppiato nella sua cantina. C.B 55 anni è stato svegliato così come la moglie dall’allarme antincendio della cantina della propria abitazione nel tentativo di spegnere le fiamme l’uomo si è accasciato al suolo forse colto da un malore. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

