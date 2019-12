Il Commissario Provinciale della Lega Imperia On. Flavio Di Muro

La Segreteria Provinciale della Lega Imperia, a nome di tutti gli iscritti esprime le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia Biancheri per la perdita del caro Carlo, fratello di Luciano, Sindaco di San Biagio della Cima e nostro militante. Una tragedia che sconvolge tutta la nostra comunità e lascia senza parole. Il nostro pensiero, in questo momento di dolore va alle persone a lui care alle quali inviamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza.

