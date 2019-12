Ieri sera è esondato il torrente Argentina, in regione Prati, a Riva Ligure e 36 persone sono state sfollate per ore. Nel pomeriggio, nella zona, erano state chiuse le attività produttive a scopo cautelativo. Si è aggravata la frana a Taggia in località Oxentina, è in corso l’evacuazione di 6 abitazioni. A Ceriana sono caduti 52 millimetri in un’ora e 289 per l’intera perturbazione, secondo Arpal. Sono ancora 8 gli isolati a San Romolo di Sanremo, 4 i residenti sfollati mentre 6 famiglie sono isolate al Poggio.

