L’udienza in tribunale per l’esame dell’istanza di fallimento presentata contro Rivieracqua, società idrica pubblica provinciale, dall’imperiese Amat si è conclusa con un rinvio al 26 febbraio 2020. Rivieracqua per far fronte al debito di 2,4 milioni verso Amat, su cui si fonda l’istanza di fallimento, ha presentato una proposta di rientro con pagamento di un milione di euro entro fine gennaio e il versamento della cifra restante entro il settembre 2020, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

