La Giunta regionale stanzierà, nel 2020, 25 mila euro per progetti di recupero dei luoghi e sentieri della Resistenza ligure, grazie al via libera unanime a un emendamento al Collegato di Bilancio presentato dal Pd di cui sono primo firmatario. Il nostro territorio ha dato un contributo importantissimo alla lotta di Liberazione e sono tantissimi i passi, i monti e più in generali i luoghi che sono stati testimoni delle gesta dei Partigiani e delle Partigiane liguri, delle staffette e dei tanti che hanno combattuto, anche sacrificando la propria vita, contro la dittatura nazifascista. Il Casone della Stecca, da cui è partita la Resistenza del Levante ligure, ma anche i monumenti, i sentieri e le cascine protagonisti di quegli eventi oggi rappresentano un patrimonio di storia e memoria che va difeso e valorizzato, soprattutto per trasmetterlo alle nuove generazioni. Le vicende dei partigiani si intrecciano con le strade che hanno percorso, le montagne dove hanno trovato rifugio e le valli lungo le quali hanno combattuto.

Questo finanziamento destinato al recupero di alcuni di questi luoghi oggi abbandonati o non valorizzati è un primo segnale importante che accogliamo con soddisfazione.

Luca Garibaldi, consigliere regionale del Pd ligure e vicepresidente della Commissione Ambiente