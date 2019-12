Una donna di 40 anni, Monica Core, è morta oggi in un incidente stradale a Rocchetta di Cairo, frazione di Cairo Montenotte (Savona). La donna stava percorrendo in bici la strada provinciale 29 quando è avvenuto lo scontro con un’auto. L’impatto l’ha sbalzata a terra facendole picchiare la testa sull’asfalto.

