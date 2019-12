A seguito di allagamento, dovuto alle avverse condizioni meteo, il ponte San Ludovico, lungo la statale Aurelia, nel territorio comunale di Ventimiglia (Grimaldi) è provvisoriamente chiuso al traffico. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

