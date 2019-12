Mercoledì 18 dicembre a Ventimiglia, al Nido d’Infanzia comunale “Girotondo”, alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Dumarte, si è svolto il laboratorio di Natale, dove genitori e bambini hanno decorato bicchieri con materiale di legno, brilli e palline di tessuto da appendere al proprio albero di Natale. E’ stato un bel pomeriggio ricco di emozioni, coccole e divertimento che si è concluso con l’arrivo di Topolino\Babbo Natale che ha portato caramelle ai bimbi ed infine tutti insieme abbiamo fatto una piccola merenda per l’augurio di un sereno Natale.

