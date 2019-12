Il Sindaco Armando Biasi comunica l’approvazione del Bilancio del Comune di Vallecrosia nei termini di legge, senza necessità di proroghe.

“Con l’approvazione del Bilancio nei termini di legge si completa un enorme lavoro di progettualità amministrativa e tecnica che porterà la nostra città alla crescita tanto attesa dai cittadini” commenta il primo cittadino.

Il termine di approvazione del bilancio di un Comune al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento è, come ben noto divenuto da anni immemori una scadenza totalmente teorica in quanto regolarmente prorogata sulla base di motivate esigenze che in verità hanno nascosto il più delle volte negligenze nel predisporre per tempo gli atti necessari per la redazione del documento previsionale.

E’ necessario prendere atto che, con l’avvio del nuovo ordinamento contabile, si è in presenza di un bilancio triennale” autorizzatorio” che permette di effettuare regolari imputazioni di spesa sui tre esercizi di riferimento, i quali si ritiene dovrebbero essere improntati sul rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità.

In tutto questo scenario, ho chiesto ai nostri funzionari e dirigenti di impegnarsi per la prima volta nella storia Amministrativa di Vallecrosia di riuscire ad approvare il Bilancio nei termini previsti per legge senza attendere eventuali proroghe per il mese di Marzo 2020.

Con estrema soddisfazione prima della conclusione del 2019 sarà approvato tale strumento finanziario di programmazione, già portato in discussione nella commissione Consiliare.

Il mio ringraziamento di profonda stima va suddiviso con tutti i dipendenti e collaboratori che con me lavorano alla delega del Bilancio e programmazione economica.

Non può essere sottovalutato anche gli enormi vantaggi che lo Stato Centrale offre ai Comuni che si dotano per tempo del Bilancio di Previsione.

a) Poter immediatamente procedere all’avvio delle spese di investimento, aspetto essenziale non solo per l’immagine dell’ente ma addirittura per l’economia nazionale;

b) Procedere fin da subito all’assunzione di eventuali operazioni di indebitamento se necessarie;

c) Nessun vincolo per l’assunzione di impegni come invece previsto dall’esercizio provvisorio, con il venir meno, quindi, dello stressante costante monitoraggio riguardo al rispetto degli stanziamenti di spesa;

d) Abolizione dei vincoli in termini di limitazione delle spese previsti dal vecchio Decreto Legge 78\2010;

e) Possibilità di prevedere incentivi tributari per accelerare il recupero dell’evasione tributaria

f) Possibilità di attivare per tempo le procedure per ottenere i vari contributi per investimenti già anticipati, nonché quelli ipotizzati dal disegno di legge bilancio 2020 per i quali è prevista l’adozione di adempimenti in tempi strettissimi pena la mancata concessione dei contributi medesimi.

In conclusione l’Amministrazione Comunale DI Vallecrosia da quando si è insediata con il Sindaco Biasi si sta impegnando ogni giorno nel restituire programmazione, regole, immagine e pulizia.

