Situazione emergenziale su San Romolo.

Frana su strada Ernesto Marsaglia e su via Monte Ortigara, San Romolo raggiungibile solo da Perinaldo. Le nostre squadre sono sul posto.

Valle Armea stiamo evacuando a scopo precauzionale alcune ditte per via dell’Armea che ha di nuovo superato il secondo livello di guardia. Tutti i torrenti ancora pericolosi perché non riescono a scaricare in acqua. Siamo su tutte le emergenze del territorio, ma voi restate assolutamente lontani da scantinati e locali sottostrada. Chi può rimanga in casa.

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo