In occasione delle festività natalizie, il Museo Civico sarà straordinariamente aperto, con ingresso gratuito, domenica 22 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18).

A Sanremo il Museo Civico, in occasione della mostra “Le Alpi dell’Arte” dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza, rimarrà aperto con ingresso gratuito fino a sabato 4 gennaio 2020 con il seguente orario: da martedì a sabato ore 8.30-18.30 (ultimo ingresso alle 18).

