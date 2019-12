Lutto a Sanremo per la prematura scomparsa dell’avvocato Gabriella Colagrande, mancata all’età di 62 anni. L’avvocato negli anni scorsi si era anche particolarmente distinta nel tentativo di evitare la chiusura del tribunale di Sanremo e l’accorpamento con il tribunale di Imperia. Profondo il cordoglio per la morte di Gabriella Colagrande in particolare tra i tanti avvocati della provincia di Imperia che hanno avuto la fortuna di conoscerla ed apprezzarla per le sue doti umane.

