Ieri sera durante la trasmissione “Sanremo Giovani” per il Festival di Sanremo 2020 sono stati selezionati Leo Gassmann (con Va bene così), Fadi (Due noi), Marco Sentieri (Billy Blu), Fasma (Per sentirmi vivo), Eugenio in via di Gioia (Tsunami). Per quanto riguarda “Area Sanremo” sono stati scelti Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d’acciaio, dedicata a Taranto e alle vicende dell’ex Ilva) e Matteo Faustini (Nel bene e nel male). L’ultima cantante inserita tra le “Nuove Proposte” nel Festival 2020 è la giovanissima Tecla Insolia, vincitrice di “Sanremo Young”.

