A Sanremo in Valle Armea, in località Ponte Savio, a causa dell’ondata di maltempo, il corso d’acqua Armea ha superato il livello di guardia, esondando di poco sulla strada. Preoccupa anche il torrente Argentina, che a Taggia ha raggiunto il secondo livello di guardia. Via Caravelli è stata chiusa precauzionalmente al traffico fino all’incrocio con l’Aurelia Bis. Sempre a Sanremo nei pressi del bivio per Poggio è caduto un albero sull’Aurelia, senza provocare danni a persone.

