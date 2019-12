Nuovo appuntamento con Venticinque note: gli happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del Club.

E’ in programma, infatti, domenica 22 dicembre, lo showcase del giovane cantautore BRASCHI.

Braschi presenterà in anteprima dal vivo il suo nuovo singolo “Felici” appena uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, con cui prosegue il suo racconto dopo Il cuore degli altri di questa estate, è un pulsante uptempo, che ci svela un lato inedito del cantautore. La sua voce calda fa qui da contraltare all’attitudine sintetica del pezzo, in un rave immaginario che parte con una violenta puzza di acido ed esplode poi nel ritornello.

Il ritmo sempre più incalzante, viene raffigurato nel videoclip (https://youtu.be/le_y4JibXxs) diretto da Federico Circostacome una corsa inesorabile, scandita dalle immagini di un telefono che non smette di suonare e diventa insistente con il crescendo del pezzo. Dall’altra parte del filo c’è Braschi, scrutato da uno sguardo, che passando attraverso un formato 4:3, ci porta indietro nel tempo alle storiche VHS che assieme agli scaldamuscoli, e alla giacca sportiva in acetato della protagonista, ci catapultano in un’atmosfera anni ’90.

Il cantautore romagnolo è stato scelto nel 2018 come vincitore del Premio Bindi Nuovo IMAIE.

Continua così con la tappa di Sanremo l’esperienza live grazie ai fondi del Bando Nuovo IMAIE: un percorso tra club e festival prodotto da Coop CMC/Nidodiragno produzioni, che farà conoscere le canzoni e la poetica di Braschi a un vasto pubblico in alcuni tra i migliori contesti musicali e culturali.

L’incontro è previsto per le ore 18.00 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. Ingresso libero.

BIOGRAFIA – BRASCHI

Braschi è un giovane cantautore romagnolo di 27 anni, un tipo che scrive le canzoni che canta, la cui storia artistica si snoda tra Santarcangelo di Romagna e gli Stati Uniti.

Nel maggio 2014 esce “Richmond”, il suo primo EP composto da 4 tracce registrate a Richmond in Virginia.

Nel progetto sono presenti collaborazioni importanti con musicisti del calibro di Joey Burns e Jacob Valenzuela, membri del gruppo Calexico che si sono scoperti fan di Braschi dopo averne ascoltato i provini attraverso JD Foster, produttore responsabile del suono della band statunitense che ha lavorato anche con Vinicio Capossela e Marc Ribot. Braschi ha poi portato “Richmond” in tour, prima negli Stati Uniti (tra New York, Washington DC, Philadelphia e Richmond) e, in seguito, in tutta Italia. Tra il 2014 e il 2015, il giovane cantautore è stato in tour con Dan Stuart, leader dei Green On Red, con i Nobraino e con la sua band.

Nel 2016 è arrivato in finale alla XXVII Edizione del Musicultura Festival, con il brano “Acqua e neve”. Tra gli otto finalisti di Area Sanremo 2016, Braschi ha ottenuto l’accesso diretto alla 67esima edizione del Festival di Sanremo e ha partecipato con il brano “Nel mare ci sono i coccodrilli” nella categoria Nuove Proposte.

Nel 2017 esce il disco “Trasparente” per iMean Music & Management e distribuito da Artist First seguito dai singoli “Nel mare ci sono i coccodrilli” e “Acqua e neve”.

Tra la primavera e l’estate Braschi si è esibito live in tutta Italia, partendo dal bagno di folla del prestigioso concerto del Primo Maggio a Roma, per aprire poi i concerti de Le luci della centrale elettrica, Francesco Gabbani e Fabrizio Moro.

Nel 2018 il viaggio di “Trasparente” si conclude proprio dove era iniziato la primavera precedente, Braschi canta, per la seconda volta, sul palco del concertone di Piazza del Popolo e nell’estate vince anche il Premio Bindi Nuovo IMAIE 2018.

È attualmente impegnato nella scrittura e realizzazione del nuovo progetto discografico.