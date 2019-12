A Rezzo, in frazione Cenova, è tornato a scendere un fiume di fango dalla collina dove il 27 novembre sono stati sgomberati 11 persone. Il fango sta scendendo lungo il percorso originario della frana e potrebbero verificarsi nuovi problemi se in queste ore continuerà a piovere con intensità.

