Per dare la caccia ai furbetti del Reddito di cittadinanza l’Inps ha stretto una collaborazione con i Carabinieri. In tutta la Liguria le revoche per truffa sono state una ventina. In provincia di Imperia i casi sono stati 8: ad Arma di Taggia, San Lorenzo al Mare e San Bartolomeo al Mare. Quasi tutti lavoravano (in nero) nel settore turistico, come scrive Francesca Forleo su “Il Secolo XIX”.

