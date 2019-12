Saranno due giorni di festa, sport e tanti sorrisi: domani riaprirà la Piscina Comunale ‘Felice Cascione’ di Imperia. Per celebrare l’evento la Rari Nantes Imperia ha organizzato due giorni di Open Day gratuiti e, insieme ai più piccoli, aspetterà l’arrivo di Babbo Natale in piscina.

Le squadre e gli atleti della Rari Nantes potranno finalmente tornare a praticare sport nelle acque amiche, dopo mesi di gare, partite ed allenamenti ‘in trasferta’.E per il pubblico ci saranno tanti nuovi corsi da scoprire, fin dai giorni dell’Open Day. Tutto il programma delle due giornate a porte aperte, è visibile sul sito www.rarinantesimperia.eu e sulle pagine social del sodalizio giallorosso.

Alle ore 10, il Sindaco di Imperia e le Autorità visiteranno l’impianto e, con il brindisi di buono auspicio, gli ingressi riapriranno al pubblico per le ore 11.

Il countdown è già partito.

