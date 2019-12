Ieri in tribunale ad Imperia l’imprenditore Biagio Parlatore ha ricevuto una seconda condanna per bancarotta a 3 anni e 9 mesi, riguardante il fallimento della “Gold Italia”, azienda di componenti per pc. Parlatore è stato però assolto dall’accusa di aver organizzato una frode carosello, motivo per cui era finito nel mirino della Finanza. Una decina di giorni fa era stato condannato a 4 anni e 8 mesi dal tribunale di Milano per il fallimento della “Digital Media World”, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

