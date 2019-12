Mercoledì 18 dicembre la Commissione regionale ha fatto visita al nido d’Infanzia comunale “I Cuccioli”, a Imperia Oneglia, per il primo accreditamento.

La relazione mette in evidenza come sia stato portato avanti un progetto di riorganizzazione degli spazi, soprattutto quelli inerenti la pittura e la creatività, e sottolinea le eccellenze della struttura: la documentazione fotografica dettagliata e fruibile, la presenza di materiale naturale utilizzato nelle attività e nei giochi e i progetti “Il giardino” e “Un libro per crescere”.

“Sono molto soddisfatta della sinergia che si è creata tra un’equipe che si è conosciuta da poco e che si è messa al lavoro per entrare nella filosofia proposta” commenta la coordinatrice pedagogica della cooperativa Sociale Jobel, dottoressa Manuela Bruno, che continua chiosando: “questo accreditamento è la conferma e una gratificazione per il lavoro svolto da tutti!”.

Anche l’Assessore alle Attività e Servizi Educativi del Comune di Imperia, Luca Volpe, ha manifestato la sua soddisfazione: “Sono convinto che il lavoro di una squadra unita e ben organizzata premi sempre! E questo risultato ne è la dimostrazione. Il modo migliore per finire questo 2019, e di sicuro un’ottima prospettiva per gli anni a venire!”.

Open day. In occasione della festa di Natale, lunedì 23, alle 15, il nido “I Cuccioli” apre le porte ai visitatori esterni per conoscere l’equipe, scoprire da vicino gli spazi che i bambini e le bambine abitano ogni giorno, le ricerche che vivono ed i materiali con cui hanno la possibilità di interagire.

Per info:

icucciolinido@gmail.com

0183 19 71 731