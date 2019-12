“Come avevamo previsto sono caduti su ponente e genovesato una media di 100 millimetri di pioggia con picchi di 200 nel ponente che ha avuto fiumi che sono andati molto vicini al livello di guardia. Non ci sono stati comunque significativi danni, tranne che nel paese di Badalucco isolato da due frane. Ora la perturbazione si sta spostando verso levante. Sono particolarmente soddisfatto perché ancora l’emergenza passata senza significativi danni a cose e persone: i cittadini, al di là del disagio, hanno imparato a prendere sul serio i fenomeni e a comportarsi di conseguenza; inoltre la cura e la tutela del territorio hanno determinato situazioni di minori rischi. Tranne una piccola finestra di pioggia tra domani sera e domenica mattina, da domenica, a parte le previste mareggiata non ci saranno piogge avremo un natale sotto il sole”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria questa sera nel corso del punto stampa sull’allerta meteo, prolungata in gialla nel levante ligure fino alle 12 di domani a cui hanno preso parte anche il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e i vertici di ARPAL.

A Badalucco si è determinata la situazione più difficile con il paese isolato a causa di una frana. “Stiamo lavorando a stretto contatto con il sindaco – ha detto Giampedrone – per togliere l’abitato dall’isolamento quanto prima”.

Strade chiuse anche a levante a causa di una frana al bivio con Riomaggiore e a Rapallo in frazione Chignero dove ci sono alcune abitazioni isolate.

L’assessore Giampedrone ha ricordato che l’apertura della A6 avverrà solo al termine dell’allerta e non prima comunque dei rilievi effettuati dalla Fondazione Cima.

Viene confermata l’attenuazione dei fenomeni temporaleschi sull’Imperiese e nel territorio ingauno, restano comunque alti i livelli dei torrenti Argentina e Armea. Un centinaio i millimetri di pioggia di media che si sono avuti con picchi locali di 280 millimetri.

E venti forti con raffiche fino a 160 km/h. La perturbazione si sta trasferendo verso il centro e il levante ligure. Si attenda una nuova perturbazione tra la notte di sabato e domenica che interesserà il centro-levante con possibilità di onde alte fino a 5 metri.

PRECIPITAZIONI

Piogge di intensità tra moderata e forte sul ponente. A Ceriana 48,6 millimetri di pioggia in un’ora (218 mm da mezzanotte ad ora). La zona più colpita dalle precipitazioni è stata l’entroterra di Sanremo.

La zona più colpita dalle precipitazioni è stata quella di Ceriana, dietro Sanremo con 41,4 mm di pioggia in un’ora, 180 millimetri di cumulata complessiva nelle ultime 10 ore. Tenendo conto che sono stati oltre 2000 mm di pioggia caduta negli ultimi 40 giorni mentre la media annua è di 1.700 mm.

FIUMI

E’ esondato il torrente Armea in due punti in zona ponte Savio e in via precauzionale è stata chiusa via Caravelli e il torrente Nervia. A Taggia il torrente Argentina è arrivato al secondo livello di guardia.

VENTO

Continuano le raffiche di vento fino a burrasca forte. Sulla costa, a Fontana Fresca (alle spalle di Sori) nel primo pomeriggio si è toccata una velocità media di 114.1 km/h con raffiche fino a 142.6 km/h. Sui rilievi, invece, a Casoni di Suvero (nel comune di Zignago, La Spezia) ha raggiunto una velocità media di 100.1 km/h con raffiche fino a 133,6 km/h.

FRANE

Isolato il Comune di Badalucco con gli 800 abitanti a causa di una frana. Evacuate anche 6 famiglie in località Regione Poggio, nessuna abitazione direttamente coinvolta.

In zona Osentina nel Comune di Taggia due vigili urbani isolati a causa di una frana. Si sono messi in salvo in una casa.

Sulla SP 55 di Ceriana ha ripreso a muoversi la frana.

TRAFFICO AEREO

Otto voli in arrivo all’aeroporto di Genova sono stati dirottati a causa dell’allerta. Alcuni voli sono stati fatti atterrare a Torino e a Pisa. Cinque invece i voli in partenza diretti a Roma, Amsterdam, Tirana e Francoforte che sono stati cancellati.