Il vero Babbo Natale in compagnia del folletto dispettoso e tanti altri amici aiutanti, distribuirà doni a tutti i bambini. Scatta anche tu la tua foto ricordo con i Dusäigöti e beviti una cioccolata calda offerta dalla Protezione Civile di Dolceacqua. Un evento organizzato come ogni anno dal Moto Club Jacque Maggioni e i commercianti della “Tera”, quest’anno con l’aiuto dei Dusäigöti, il Centro Culturale e la Protezione Civile di Dolceacqua.

