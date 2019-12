Dalle 15 di giovedì 26 dicembre sino alle 5 di lunedì 30 dicembre la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia sarà sospesa tra Genova Sestri Ponente e Genova Voltri per la demolizione di un cavalcavia e l’attivazione di una nuova passerella pedonale. Nel tratto interrotto saranno attivi collegamenti sostitutivi con bus. Alcuni collegamenti faranno capolinea a Genova Principe, altri potranno essere cancellati nella tratta Ventimiglia-Savona, come riporta Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta