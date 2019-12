La popolarità di Biagio prevaricava i confini del centro storico bordigotto dove aveva per anni gestito il Bar Corallo che però tutti conoscevano come da Biagio. Biagio Condolucci questo il nome del ristoratore era noto per l’aria informale e casalinga del suo locale oltre alla dimensione delle sue portate e ai suoi prezzi super convenienti che ne avevano fatto un icona del ponente.

Dopo il Bar Corallo aveva gestito il bar del Palazzetto dello sport sempre a Bordighera .