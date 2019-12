Campionato basket Promozione – ottava giornata

Sestri – Bvc Sanremo 68- 83 (17-28, 22-18, 7-16, 22-21)

Bvc Sanremo: Navaglia 3, Trivieri 9, Tavanti 16, Ferraro, Gandolfi 8, Riceputi 16, Markishiq Denis, Deda n.e., Tacconi Davide 31. Coach: Deda.

Il Bvc Sanremo è tornato al successo giovedì sera, espugnando il parquet genovese del Sestri, al termine di una partita in cui il team sanremese è sempre stato al comando. Da segnalare l’assenza del coach Simone Sandel, sostituito dal presidente/allenatore/giocatore Alessandro Deda, che non ha giocato in quanto infortunato.

“I ragazzi sono stati fantastici. Siamo stati bravi a giocare con grande intensità per tutti i 40 minuti, evitando blackout e controllando il ritmo della gara. Ottima la capacità di alternare aggressività e lucidità in attacco nel momento giusto, costruendo quasi sempre buoni tiri e mostrando una discreta pallacanestro offensiva. Avanti cosi” ha commentato a fine gara Alessandro Deda.