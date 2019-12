Sei famiglie sono state sfollate nel comune di Badalucco a causa di una frana che ha investito una strada comunale. L’intero comune è isolato ma l’intervento di ripristino della strada è in corso e la viabilità dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore.

